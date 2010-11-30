Пивторак Нина Игоревна
Дата рождения: 29.06.1984
Возраст: 26
Семейное положение: замужем, есть ребенок.
Телефон: 066-497-67-86
Домашний телефон: 528-20-28
E-mail: [email protected]
Образование:
2001-2006 г.: Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко. Географический факультет. Специальность – геодезия, картография и землеустройство (магистр).
Опыт работы:
2003-2005г.: ООО «НПФ «Гео'с». Картограф.
2006г.: КП «Киевреклама». Специалист 1 категории отдела внешнего дизайна и рекламы города Киева. Оформление разрешений на размещение внешней рекламы по городу Киеву.
2006-2008г.: ТОВ «ИЛС-Украина». Картораф. Менеджер по проверке качества.
Работа по созданию 3-D моделей европейских городов для GPS-навигации. Проверка качества выполненых работ.
С 2008г нахожусь в декретном отпуске.
Знание языков:
Украинский, русский, английский со словарем.
Владение программами:
ArcGis, MapInfo, Easy Trace, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Office.
Личные качества:
Целеустремленность, активность, легко обучаюсь, усидчивость.