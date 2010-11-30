Пивторак Нина Игоревна

Дата рождения: 29.06.1984

Возраст: 26

Семейное положение: замужем, есть ребенок.

Телефон: 066-497-67-86

Домашний телефон: 528-20-28

E-mail: [email protected]

Образование:

2001-2006 г.: Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко. Географический факультет. Специальность – геодезия, картография и землеустройство (магистр).

Опыт работы:

2003-2005г.: ООО «НПФ «Гео'с». Картограф.

2006г.: КП «Киевреклама». Специалист 1 категории отдела внешнего дизайна и рекламы города Киева. Оформление разрешений на размещение внешней рекламы по городу Киеву.

2006-2008г.: ТОВ «ИЛС-Украина». Картораф. Менеджер по проверке качества.

Работа по созданию 3-D моделей европейских городов для GPS-навигации. Проверка качества выполненых работ.

С 2008г нахожусь в декретном отпуске.

Знание языков:

Украинский, русский, английский со словарем.

Владение программами:

ArcGis, MapInfo, Easy Trace, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Office.

Личные качества:

Целеустремленность, активность, легко обучаюсь, усидчивость.