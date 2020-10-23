Занимаюсь Рерайтингом, Копирайтингом, Переводом текстов, так же работаю в сфере SMM.
Здравствуйте, меня зовут Никита.
У меня высшее образование, занимаюсь Рерайтингом, Копирайтингом, Переводом текстов, так же работаю с Базами данных.
Обладаю:
-навыками межличностного делового общения;
-умею организовывать работу;
-планировать,
-принимать решения;
-внимателен к различным нюансам и деталям;
-способен анализировать проблемы, эффективно искать пути их разрешения;
-умею проявлять гибкость;
-обладаю навыками управления проектами;
-присутствует деловое лидерство.