Занимаюсь Рерайтингом, Копирайтингом, Переводом текстов, так же работаю в сфере SMM.

Здравствуйте, меня зовут Никита.

У меня высшее образование, занимаюсь Рерайтингом, Копирайтингом, Переводом текстов, так же работаю с Базами данных.

Обладаю:

-навыками межличностного делового общения;

-умею организовывать работу;

-планировать,

-принимать решения;

-внимателен к различным нюансам и деталям;

-способен анализировать проблемы, эффективно искать пути их разрешения;

-умею проявлять гибкость;

-обладаю навыками управления проектами;

-присутствует деловое лидерство.