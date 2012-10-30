Доброго времени суток, Уважаемые заказчики! :)
Рада сотрудничеству с Вами и готова выполнить любой перевод текста/сайта быстро и качественно. Очень люблю переводческую деятельность, поэтому ответственно и с Душой отношусь к выполнению заказов.
Образование:
Факультет Иностранных языков, специальность Лингвист преподаватель иностранных языков и культур (английский, французский)
Предлагаю перевод и редактирование текстов
-технических
-разговорных
-публицистических
-художественных
-деловых и бизнес текстов
Большой опыт перевода сайтов, художественной и технической литературы, деловых писем, синхронного перевода на бизнес-переговорах.
Личные и профессиональные качества: исполнительность и креативность, владение словом, умение передать суть и сделать текст более живым и легким на восприятие.
Skype: sunny_be11ka