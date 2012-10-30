Качественный перевод, редактирование с/на английский

Доброго времени суток, Уважаемые заказчики! :)

Рада сотрудничеству с Вами и готова выполнить любой перевод текста/сайта быстро и качественно. Очень люблю переводческую деятельность, поэтому ответственно и с Душой отношусь к выполнению заказов.

Образование:

Факультет Иностранных языков, специальность Лингвист преподаватель иностранных языков и культур (английский, французский)

Предлагаю перевод и редактирование текстов

-технических

-разговорных

-публицистических

-художественных

-деловых и бизнес текстов

Большой опыт перевода сайтов, художественной и технической литературы, деловых писем, синхронного перевода на бизнес-переговорах.

Личные и профессиональные качества: исполнительность и креативность, владение словом, умение передать суть и сделать текст более живым и легким на восприятие.

[email protected]

Skype: sunny_be11ka