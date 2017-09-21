Nitsu

Евгений Nitsu

 
33 годаУкраина/Мариуполь
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
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$3
выплачено фрилансерам
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  • Требуется программист (знание PHP и работа с API)

    Требуется программист для работы с сайтом (язык PHP, простейший MVC паттерн без наследования, база данных подключается функционально, движок самописный). Основная работа заключается в разработке обновлений для сайта и поиске/устранении багов, также желательно уметь работать с ...

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Найти и исправить баг на сайте.

    $150

    Требуется найти и исправить баг на сайте. Молодой и неопытный программист не может справиться с этим багом. Баг всего один, так что цена указана сильно завышенная, чтобы привлечь ваше внимание. Работа не должна быть слишком сложной. Просто немного ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется специалист по SЕО

    $10

    Нужен специалист по SЕО, который объяснит толком, как эффективно набрать трафик на сайт из определённых приложений (игр) в соцсетях, либо указать источники этого трафика и способ набора посетителей из этого источника на сайт. По этому заказу ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Записать видео с экрана

    $3

    Нужно записать короткое видео с экрана, продолжительностью 1-2 минуты. Текст и инструкции предоставляются после принятия заказа. Голос должен быть приятным, звук - чистым, без фоновых шумов, в речи не должно быть слов-паразитов. Обязательно перед выполнением заказа предоставить пробное ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
luckymake
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Записать видео с экрана
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, ответы на интересующие вопросы, своевременная выплата. Рекомендую!
Ответственный исполнитель с хорошим голосом.
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