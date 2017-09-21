Требуется программист для работы с сайтом (язык PHP, простейший MVC паттерн без наследования, база данных подключается функционально, движок самописный). Основная работа заключается в разработке обновлений для сайта и поиске/устранении багов, также желательно уметь работать с ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Требуется найти и исправить баг на сайте. Молодой и неопытный программист не может справиться с этим багом. Баг всего один, так что цена указана сильно завышенная, чтобы привлечь ваше внимание. Работа не должна быть слишком сложной. Просто немного ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужен специалист по SЕО, который объяснит толком, как эффективно набрать трафик на сайт из определённых приложений (игр) в соцсетях, либо указать источники этого трафика и способ набора посетителей из этого источника на сайт. По этому заказу ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Нужно записать короткое видео с экрана, продолжительностью 1-2 минуты. Текст и инструкции предоставляются после принятия заказа. Голос должен быть приятным, звук - чистым, без фоновых шумов, в речи не должно быть слов-паразитов. Обязательно перед выполнением заказа предоставить пробное ...Озвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад