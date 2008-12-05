Сказочный мир...
Здравствуйте.
Рада, что вы зашли на мою страничку.
Я готова предоставить вам услуги по созданию иллюстраций, плакатов,открыток.
Работаю в основном в ручную( акварель) выполняю иллюстрации к книгам,открытки.
стоимость работы в день 50$
в месяц 2000$
Работаю на дому.
Возможна работа в команде, если того потребует проект.
основные правила работы-
-Предоплата (30-50%)
-четкое представление заказчика,что ему нужно
Если вы можете гарантировать исполнение моих требований, я готова к сотрудничеству и непременно сделаю так, чтобы вы были довольны.
С уважением, Наталья Доной
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