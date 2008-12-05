Сказочный мир...

Здравствуйте.

Рада, что вы зашли на мою страничку.

Я готова предоставить вам услуги по созданию иллюстраций, плакатов,открыток.

Работаю в основном в ручную( акварель) выполняю иллюстрации к книгам,открытки.

стоимость работы в день 50$

в месяц 2000$

Работаю на дому.

Возможна работа в команде, если того потребует проект.

основные правила работы-

-Предоплата (30-50%)

-четкое представление заказчика,что ему нужно

Если вы можете гарантировать исполнение моих требований, я готова к сотрудничеству и непременно сделаю так, чтобы вы были довольны.

С уважением, Наталья Доной