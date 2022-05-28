Nixad_Rasulzade

Нихад Расулзаде Nixad_Rasulzade

 
22 годаАзербайджан/Баку
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб разработчик.Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

HTMLCSSFigmajQuery