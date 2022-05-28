Nixad_Rasulzade

Нихад Расулзаде Nixad_RasulzadeNixad_Rasulzade
22 годаАзербайджан/Баку
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб разработчик.Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]