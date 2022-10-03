Ретушер | Дизайнер | Эксперт по фотошопу | Ориентация на Амазонку.

«Надежный, делает отличные снимки и способен работать в сжатые сроки». «Общение на высшем уровне, эффективное, внимание к деталям, работает чисто, навыки на профессиональном уровне» Привет  ◼ Ищете хороший фоторедактор? У меня 8 лет непрерывного редактирования изображений и более 450 завершенных здесь проектов. Я ретушировал фотографии Johnson&Johnson, IQOS, Brooks и Zeiss ◼ Чем я занимаюсь: • Ретушь продуктов и красоты • Фотоманипуляции ◼ Кроме того, я и моя команда специализируемся на создании первоклассных листингов Amazon и контента A+ ✨ Я понимаю, насколько вы заняты . Я освобожу вас от мыслей о фотографиях. Эта часть вашего бизнеса будет гладкой и без стресса. Что вы можете ожидать?  Вы получите изображения, которые ваши клиенты ХОТЯТ КУПИТЬ  Покрытие от А до Я. Дайте мне свои изображения и живите дальше. Если не знаете, что делать с фотографиями - могу помочь. Пишите, поговорим о ваших проектах!