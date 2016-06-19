Nixymelone

Никита Мельников NixymeloneNixymelone
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Настройка контекстной рекламы на платформах Yandex Direct & Google Adwords.
1. Детальная проработка структуры Вашего бизнеса.
2. Анализ существующих конкурентов
3. Составление семантического ядра (размеры оговариваются с Вами)
4. Подбор ключевых фраз.
5. Составление объявлений.
6. Механика(UTM метки, цели, метрика, ретаргетинг)
7. Доведение рекламы до конечно состояния(появление первых кликов)
На выходе вы имеете высокие показатели кликабельности и низкую стоимость клика.
С уважением
Мельников Никита.
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