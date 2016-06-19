Nixymelone

Настройка контекстной рекламы на платформах Yandex Direct & Google Adwords.

1. Детальная проработка структуры Вашего бизнеса.

2. Анализ существующих конкурентов

3. Составление семантического ядра (размеры оговариваются с Вами)

4. Подбор ключевых фраз.

5. Составление объявлений.

6. Механика(UTM метки, цели, метрика, ретаргетинг)

7. Доведение рекламы до конечно состояния(появление первых кликов)

На выходе вы имеете высокие показатели кликабельности и низкую стоимость клика.

С уважением

Мельников Никита.