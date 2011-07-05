Художник дизайнер ,сценарист,есть опыт работы в создании рекламных банеров, вывесок, созданий меню для кафе профессия художник ,работаю на графическом планшете,работаю различных программах по фото и видео монтажу
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Баннеры
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от $11
от 1 дня
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Верстка полиграфии
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от $11
от 1 дня
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Дизайн продукции
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от $11
от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
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от $22
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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от $14
от 1 дня
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Наружная реклама
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от $11
от 1 дня
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Обработка фотографий
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от $15
от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $11
от 1 дня
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Фотосъемка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
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