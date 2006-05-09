Здраствуйте!
Меня зовут Константин, в связи с сложившийся ситуацией в Украине,
я решил перейти на фриланс. Я владею иностранными языками: английский, русский, украинский, немецкий, французкий, испанский.
Имею огромный опыт в переводе, редактировании.
Быстро могу написать понятную, и интересную статью.
Также есть опыт в геймдеве и веб-разработке, могу вам перевести игру, или сайт.
Работаю на юнити год, могу создать игру на юнити.
Могу сделать не сложную верстку сайта.
Я скидую вам выполненый заказ с водяным знаком, если вам нравится, вы оплачиваете, и я скидую без водяного знака.
Раюбтаю на результат, выполняю заказ качественно, и быстро, за приятную плату.
Буду рад сотрудничеству!