Дизайн сайтов

Дизайн ✔ лендингов, ✔ многостраничных сайтов, ✔ Интернет-магазинов, ✔ визиток, ✔ баннеров.

Слежу не только за композицией в дизайне, но и за питанием, фигурой и за речью

(иногда не могу выразить то, что хочу сказать на самом деле...). Но через дизайн смогу донести культуру, УТП, ценности бренда заказчика;).

Пока немного (уже лучше, чем ничего) моих работ можете посмотреть тут:

Behance: nmayron55665

Также прикрепляю инстаграм: @anastasiyamayron

Practice makes perfect!

Всем добра!