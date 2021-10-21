Дизайн сайтов
Дизайн ✔ лендингов, ✔ многостраничных сайтов, ✔ Интернет-магазинов, ✔ визиток, ✔ баннеров.
Слежу не только за композицией в дизайне, но и за питанием, фигурой и за речью
(иногда не могу выразить то, что хочу сказать на самом деле...). Но через дизайн смогу донести культуру, УТП, ценности бренда заказчика;).
Пока немного (уже лучше, чем ничего) моих работ можете посмотреть тут:
Behance: nmayron55665
Также прикрепляю инстаграм: @anastasiyamayron
Practice makes perfect!
Всем добра!
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