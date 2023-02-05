Nnuta_1971

Расшифровка видео, аудио и всех видов текста: скан, пдф, рукописный

Если у вас есть сканированный документ, а его срочно нужно отдать на подписание, я вам его напечатаю и отправлю в электронном виде.

Если лежат стихи вашей молодости в рукописном виде, а так хочется сделать книгу с авторскими стихами- обращайтесь, я вам их перепечатаю и отправлю в ворде.

А вот лежит книжка с бабушкиными рецептами, чтобы сделать поварскую книжку "Рецепты моей бабушки", я вам помогу- наберу текст в ворде.

Жду ваших сообщений.