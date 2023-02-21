Full-stack developer, WordPress, Bitrix
Вас приветствует команда NoDeadLine. Готовы решить ваши задачи.
Чем мы занимаемся:
* Разработка сайта под ключ
* Верстка-html
* Редизайн сайта(разработка макета сайта, верстка-html, интеграция с cms) Разработка макета сайта (работаем и передаем макет на figma)
Интеграция с CMS (WordPress/Bitrix)
Также предоставляем:
* Хостинговые услуги (Аренда сервера под сайт, технический домен, системное администрирование)
* Услуги SEO, контекстной рекламы.
* Услуги технической поддержки
* Производим интеграцию с сервисами (юКассой, 1c Bitrix)
Работаем качественно по приемлемым ценам. Связь 24/7.
С уважением, команда NoDeadLine.