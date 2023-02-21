Full-stack developer, WordPress, Bitrix

Вас приветствует команда NoDeadLine. Готовы решить ваши задачи.

Чем мы занимаемся:

* Разработка сайта под ключ

* Верстка-html

* Редизайн сайта(разработка макета сайта, верстка-html, интеграция с cms) Разработка макета сайта (работаем и передаем макет на figma)

Интеграция с CMS (WordPress/Bitrix)

Также предоставляем:

* Хостинговые услуги (Аренда сервера под сайт, технический домен, системное администрирование)

* Услуги SEO, контекстной рекламы.

* Услуги технической поддержки

* Производим интеграцию с сервисами (юКассой, 1c Bitrix)

Работаем качественно по приемлемым ценам. Связь 24/7.

С уважением, команда NoDeadLine.