Любимая работа - это хобби, а мое хобби - это работа.
Изучать программирование начал в 12 лет, в 15 появились первые заказы. Работал не долго -- получил травму на тренировке. Спустя 7 лет занялся проектированием web-проектов. Спустя год мне массово стали поступать заказы на различные проекты от друзей. Вновь стал подумывать о заработке на программирование. За после новогоднею наделю завершил следующее:
--- Скрипты для по улучшению качества видео, аудио и фото
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