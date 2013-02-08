Любимая работа - это хобби, а мое хобби - это работа.

Изучать программирование начал в 12 лет, в 15 появились первые заказы. Работал не долго -- получил травму на тренировке. Спустя 7 лет занялся проектированием web-проектов. Спустя год мне массово стали поступать заказы на различные проекты от друзей. Вновь стал подумывать о заработке на программирование. За после новогоднею наделю завершил следующее:

--- Скрипты для по улучшению качества видео, аудио и фото

--- http://art.nodiano.ru/

--- http://ooo-stroigrad.ru/