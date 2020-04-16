Видеомонтажер

Являюсь сотрудником федеральной телекомпании ТВ Центр. Дополнительно занимаюсь коммерческой фотографией, видеосъемкой, монтажем видео.

Во время обучения в ГИТРе изучал и практиковал видеомонтаж. Дополнительно изучал теорию монтажа в онлайн-школе Profileschool, а также продвинутый уровень Adobe Premiere Pro.

Личное оборудование:

- Full-frame камера Sony a7III.

- Intel Core i9-9900K, 16 ГБ DDR4, GeForce RTX 2060 SUPER (8 ГБ), Монитор MSI Optix MAG271CQR 27"