Дизайн сайтов, баннеров, креативов.

Привет, меня зовут Ваня, я Ui дизайнер с Киева.

3 года я работал графическим дизайнером и последние 2 года занимаюсь разработкой веб интерфейсов.

Моя специализация — это:

- разработка с нуля до готово дизайна лендинга/интернет магазина/сайта визитки/парталов.

- редизайн сайтов

- веб баннера, креативы.

так же:

- провожу анализ перед созданием структуры сайта, рисую mindmap и wireframe

- делаю пользовательское исследование для улучшения интерфейса и увеличения желаемого результата (интервью, сплит-тестирование, опрос-перехват)

- готовый дизайн предоставляется с адаптивом, десктоп, смартфон и планшет