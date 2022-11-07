Дизайн сайтов, баннеров, креативов.
Привет, меня зовут Ваня, я Ui дизайнер с Киева.
3 года я работал графическим дизайнером и последние 2 года занимаюсь разработкой веб интерфейсов.
Моя специализация — это:
- разработка с нуля до готово дизайна лендинга/интернет магазина/сайта визитки/парталов.
- редизайн сайтов
- веб баннера, креативы.
так же:
- провожу анализ перед созданием структуры сайта, рисую mindmap и wireframe
- делаю пользовательское исследование для улучшения интерфейса и увеличения желаемого результата (интервью, сплит-тестирование, опрос-перехват)
- готовый дизайн предоставляется с адаптивом, десктоп, смартфон и планшет