Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords. www.open-context.ru

Добрый день!

Вам нужны реальные клиенты в ваш бизнес, вы хотите увеличить выручку и сократить расходы на рекламу?

Обязательно пишите или звоните, я вам помогу!

Что я для этого буду делать:

1) Аудит рекламной кампании (если уже проводилась), сайта и офера (уникальное торговое предложение), конкурентный анализ

Цена: бесплатно!!!

2) Настройка рекламной кампании.

Цена: за работу возьму небольшой процент от чистой прибыли (обговаривается индивидуально) + рекомендацию от заказчика, именно поэтому мне важна работа на результат, как и Вам!

✔Настройка рекламы в Google Adwords и Яндекс Директ (поиск, РСЯ и КМС).

✔ Поведение, тематика, графические, ретаргетинг.

✔ Максимальное количество ключевых слов (подключаю слова постепенно, начиная с горячих ключей).

✔ Составление релевантных текстов заголовка и объявления повышающие кликабельность по ним.

✔ Заполнение визитки.

✔ Быстрые ссылки.

✔ Отображаемая ссылка, ключевое слово в ссылке побуждающее к преходу на сайт.

✔ Установка UTM-метки и анализ по яндекс метрике и гугл аналитике настроенную на цель.

✔ Снижение цены конверсии за клик до минимальной возможной.

✔ Тестирование текстов объявлений.

✔ Составление всех видов форматов картинок в РСЯ и КМС.

✔ Тестирование рекламной кампании.

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С вас только бюджет на саму рекламу - минимальная сумма расчитывается индивидуально в зависимости от товара и его цены, подробности лично.

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По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или звонить по телефону, писать в WhatsApp!!

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ПОШАГОВАЯ СХЕМА МОЕЙ РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ НАСТРОЙКИ ЯНДЕКС. ДИРЕКТ (РСЯ)

АНАЛИЗ:

Изучение сайта, продукта/услуги которые необходимо продвигать, прайса.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП:

Получение от заказчика информации о регионе показа рекламы, целевой аудитории, возможных "жаргонных" названиях и типов продукта/услуги

Обмен контактными данными для связи о согласования.

СБОР КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ И СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ (ТИЗЕРОВ):

Количество ключевых слов различается в разных нишах.

Для создания объявлений использую 2 типа изображения широкоформатное и стандарт, так же отдельно создаю графические обьявления разного формата для всех типов плозщадок (14шт). Ключевики и тизеры согласуются с заказчиком

РАБОТА С РЕКЛАМНЫМ КАБИНЕТОМ:

Настройки: регион показа, дневной бюджет, Яндекс визитка, счетчик Яндекс Метрики, заголовки (35 символов), текст объявления (81 символ).

Загрузка ключевых фраз и изображений, UTM метки для аналитики, подключение быстрых ссылок

ЗАПУСК РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ:

Согласование с заказчиком

Отправка объявления на модерацию

Запуск

ВЕДЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Ведение, оптимизация рекламной кампании минимум две недели, а именно: снижение цены конверсии до минимально возможной с максимальной эффективностью конверсии, гонюсь не за количеством а за качеством по принципу соотношения эффективность/цена

Звоните буду рад ответить на ваши вопросы!