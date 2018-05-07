Добрый день!
Вам нужны реальные клиенты в ваш бизнес, вы хотите увеличить выручку и сократить расходы на рекламу?
Обязательно пишите или звоните, я вам помогу!
Что я для этого буду делать:
1) Аудит рекламной кампании (если уже проводилась), сайта и офера (уникальное торговое предложение), конкурентный анализ
Цена: бесплатно!!!
2) Настройка рекламной кампании.
Цена: за работу возьму небольшой процент от чистой прибыли (обговаривается индивидуально) + рекомендацию от заказчика, именно поэтому мне важна работа на результат, как и Вам!
✔Настройка рекламы в Google Adwords и Яндекс Директ (поиск, РСЯ и КМС).
✔ Поведение, тематика, графические, ретаргетинг.
✔ Максимальное количество ключевых слов (подключаю слова постепенно, начиная с горячих ключей).
✔ Составление релевантных текстов заголовка и объявления повышающие кликабельность по ним.
✔ Заполнение визитки.
✔ Быстрые ссылки.
✔ Отображаемая ссылка, ключевое слово в ссылке побуждающее к преходу на сайт.
✔ Установка UTM-метки и анализ по яндекс метрике и гугл аналитике настроенную на цель.
✔ Снижение цены конверсии за клик до минимальной возможной.
✔ Тестирование текстов объявлений.
✔ Составление всех видов форматов картинок в РСЯ и КМС.
✔ Тестирование рекламной кампании.
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С вас только бюджет на саму рекламу - минимальная сумма расчитывается индивидуально в зависимости от товара и его цены, подробности лично.
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По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или звонить по телефону, писать в WhatsApp!!
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ПОШАГОВАЯ СХЕМА МОЕЙ РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ НАСТРОЙКИ ЯНДЕКС. ДИРЕКТ (РСЯ)
АНАЛИЗ:
Изучение сайта, продукта/услуги которые необходимо продвигать, прайса.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП:
Получение от заказчика информации о регионе показа рекламы, целевой аудитории, возможных "жаргонных" названиях и типов продукта/услуги
Обмен контактными данными для связи о согласования.
СБОР КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ И СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ (ТИЗЕРОВ):
Количество ключевых слов различается в разных нишах.
Для создания объявлений использую 2 типа изображения широкоформатное и стандарт, так же отдельно создаю графические обьявления разного формата для всех типов плозщадок (14шт). Ключевики и тизеры согласуются с заказчиком
РАБОТА С РЕКЛАМНЫМ КАБИНЕТОМ:
Настройки: регион показа, дневной бюджет, Яндекс визитка, счетчик Яндекс Метрики, заголовки (35 символов), текст объявления (81 символ).
Загрузка ключевых фраз и изображений, UTM метки для аналитики, подключение быстрых ссылок
ЗАПУСК РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ:
Согласование с заказчиком
Отправка объявления на модерацию
Запуск
ВЕДЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Ведение, оптимизация рекламной кампании минимум две недели, а именно: снижение цены конверсии до минимально возможной с максимальной эффективностью конверсии, гонюсь не за количеством а за качеством по принципу соотношения эффективность/цена
Звоните буду рад ответить на ваши вопросы!