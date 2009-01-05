Художник-дизайнер, рекламщик, полиграфист

Дизайнер, художник - оформитель.

Разработка и подготовка макетов для полиграфии (возможна помощь в печати)

Полный дизайн – проектов;

Разработка креатива

Разработка логотипов, бренд-буков и пр. корпоративной атрибутики.

Разработка печатной продукции (листовки, буклеты, брошюры)

Обработка фото материалов

Дизайн WEB-сайтов (разработка от 0 до 100%)

КВАЛИФИКАЦИЯ

Стаж работы более 5 лет;

Умения рисовать руками (живопись, графика и пр.)пишу картины маслом.

Современные тенденции в области дизайна и стиля;

Активность, высокая трудоспособность, ориентированность на результат ответственность, пунктуальность, способность к обучению, огромный творческий потенциал. Собственная студия, сотрудничаю с многими компаниями: Федерация Футбола г. Киева, Общественная организация "Спорт против наркотиков", Международный благотворительный фонд Н.Потопаевой и мн. другие.