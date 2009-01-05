Дизайнер, художник - оформитель.
Разработка и подготовка макетов для полиграфии (возможна помощь в печати)
Полный дизайн – проектов;
Разработка креатива
Разработка логотипов, бренд-буков и пр. корпоративной атрибутики.
Разработка печатной продукции (листовки, буклеты, брошюры)
Обработка фото материалов
Дизайн WEB-сайтов (разработка от 0 до 100%)
КВАЛИФИКАЦИЯ
Стаж работы более 5 лет;
Умения рисовать руками (живопись, графика и пр.)пишу картины маслом.
Современные тенденции в области дизайна и стиля;
Активность, высокая трудоспособность, ориентированность на результат ответственность, пунктуальность, способность к обучению, огромный творческий потенциал. Собственная студия, сотрудничаю с многими компаниями: Федерация Футбола г. Киева, Общественная организация "Спорт против наркотиков", Международный благотворительный фонд Н.Потопаевой и мн. другие.
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