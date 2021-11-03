Дизайн мне в ногу! Графический или веб дизайн, быстро, недорого, любой сложности.
Привет!
Я графический и веб дизайнер с опытом работы в рекламных агентствах Московской области более 10 лет.
Решил перебраться на фриланс, поэтому пусть не смущает отсутствие отзывов, надеюсь, после нашего положительного сотрудничества они появятся :)
Услуги по графическому дизайну:
- Полиграфия
- Сувенирная продукция
- Наружная реклама
- Реклама на транспорте
- Продающие баннеры для сайтов и соц. сетей
- Создание прототипов для дизайна будущего сайта или приложения;
- Отрисовка дизайна сайтов и мобильных приложений;
- Доработка или редизайн вашего сайта
За 1 час работы 8$
Сколько стоят правки:
НОЛЬ РУБЛЕЙ, правьте сколько вашей душе угодно. )))
А если мне не понравится?
Выдохните, если вы посчитаете, что "горе-дизайнер" сделал чушь, я верну вам предоплату.
С удовольствием пообщаюсь:
Почта: [email protected]
WhatsApp, Telegram +7 (925) 333 84 41
Способы оплаты:
Я принимаю оплату на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги или Тинькофф Банк.
Действие аккаунта приостановлено!
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