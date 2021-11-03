Дизайн мне в ногу! Графический или веб дизайн, быстро, недорого, любой сложности.

Привет!

Я графический и веб дизайнер с опытом работы в рекламных агентствах Московской области более 10 лет.

Решил перебраться на фриланс, поэтому пусть не смущает отсутствие отзывов, надеюсь, после нашего положительного сотрудничества они появятся :)

Услуги по графическому дизайну:

Полиграфия

Сувенирная продукция

Наружная реклама

Реклама на транспорте

Продающие баннеры для сайтов и соц. сетей

Создание прототипов для дизайна будущего сайта или приложения;

Отрисовка дизайна сайтов и мобильных приложений;

Доработка или редизайн вашего сайта

За 1 час работы 8$

Сколько стоят правки:

НОЛЬ РУБЛЕЙ, правьте сколько вашей душе угодно. )))

А если мне не понравится?

Выдохните, если вы посчитаете, что "горе-дизайнер" сделал чушь, я верну вам предоплату.

С удовольствием пообщаюсь:

Почта: [email protected]

WhatsApp, Telegram +7 (925) 333 84 41

Способы оплаты:

Я принимаю оплату на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги или Тинькофф Банк.