Опыт больше 4-х лет
Привет, меня зовут Дмитрий. Моё хобби заниматься в Adobe Photoshop. Хочу что бы моё хобби начало приносить мне денежку) По этому я и создал свой профиль на данном проекте. Опыт работы с данной программой больше 4-х лет, не много но и не мало.
Что я умею делать:
1) Обрабатывать фото в разных стилях, Например (Digital art, dream art, pop art и т.д.)
2) Вырезать, заменять, подставлять, объекты в разные композиции.
3) Делать ретушь
4) цветокорекцию фото и много чего ещё)
Все работы делаю пока клиент полностью не будет доволен.
Обращайтесь буду рад сотрудничать!!