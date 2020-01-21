Опыт больше 4-х лет

Привет, меня зовут Дмитрий. Моё хобби заниматься в Adobe Photoshop. Хочу что бы моё хобби начало приносить мне денежку) По этому я и создал свой профиль на данном проекте. Опыт работы с данной программой больше 4-х лет, не много но и не мало.

Что я умею делать:

1) Обрабатывать фото в разных стилях, Например (Digital art, dream art, pop art и т.д.)

2) Вырезать, заменять, подставлять, объекты в разные композиции.

3) Делать ретушь

4) цветокорекцию фото и много чего ещё)

Все работы делаю пока клиент полностью не будет доволен.

Обращайтесь буду рад сотрудничать!!