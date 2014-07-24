Non_cot

Татьяна Non_cot

 
30 летУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ищете профессионального копирайтера? Поздравляю! Вы меня нашли!

Добрый день! Меня зовут Татьяна.

Я рада приветствовать вас в своем портфолио - https://freelance.ru/Non_Cot.

Предлагаю вам свои услуги и гарантирую качество всех написанных мною текстов! Посетители ваших ресурсов получат исчерпывающую информацию обо всем, что вы готовы предложить своим клиентам. 

Я могу написать: 

*SEO - статьи (для сайтов, коммерческие, описания товаров и т.д); 

*тексты для landing page;

*продающие тексты; 

*коммерческое предложение; 

*маркетинг-кит; 

*посты для социальных сетей.

Тематика от А до Я! Смогу написать отличный материал на любую тематику! 

Опыт работы копирайтером 8 лет! Продуктивность работы очень высокая: 20 000+ знаков в день (зависит от требований). 

Стоимость от 200 р за 1000 знаков. 

Выполню тестовую работу! 

Образование:

*SEO Специалист.

*Высшее медицинское (педиатр).

*Консультант по питанию, диетолог.

*Массажист.

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Постоянно на связи! 

Skype - Tania091993;

E-mail - [email protected]

Viber, Telegram, WhatsApp - +380680193429; 

VK - https://vk.com/copyart93 

Мое портфолио и другие отзывы можно посмотреть тут:  https://freelance.ru/Non_Cot

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Отзывы заказчиков
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Статья-обзор про кошачий корм
Исполнитель подошел к работе очень ответственно и творчески. Тексты получились живыми, яркими и интересными, а тема настолько заинтересовала самого копирайтера, что мне даже предоставили довольно существенную скидку.Все пожелания и сроки были учтены. Готов и дальше с удовольствием сотрудничать с этим исполнителем. Советую!!!
Спасибо за оказанное доверие. Работа была быстро проверенна и сразу же оплачена. Я Вам очень благодарна.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 часа
#802
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 часа
#250