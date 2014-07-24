Ищете профессионального копирайтера? Поздравляю! Вы меня нашли!

Добрый день! Меня зовут Татьяна.

Я рада приветствовать вас в своем портфолио - https://freelance.ru/Non_Cot.

Предлагаю вам свои услуги и гарантирую качество всех написанных мною текстов! Посетители ваших ресурсов получат исчерпывающую информацию обо всем, что вы готовы предложить своим клиентам.

Я могу написать:

*SEO - статьи (для сайтов, коммерческие, описания товаров и т.д);

*тексты для landing page;

*продающие тексты;

*коммерческое предложение;

*маркетинг-кит;

*посты для социальных сетей.

Тематика от А до Я! Смогу написать отличный материал на любую тематику!

Опыт работы копирайтером 8 лет! Продуктивность работы очень высокая: 20 000+ знаков в день (зависит от требований).

Стоимость от 200 р за 1000 знаков.

Выполню тестовую работу!

Образование:

*SEO Специалист.

*Высшее медицинское (педиатр).

*Консультант по питанию, диетолог.

*Массажист.

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Постоянно на связи!

Skype - Tania091993;

E-mail - [email protected];

Viber, Telegram, WhatsApp - +380680193429;

VK - https://vk.com/copyart93

Мое портфолио и другие отзывы можно посмотреть тут: https://freelance.ru/Non_Cot