Добрый день! Меня зовут Татьяна.
Я рада приветствовать вас в своем портфолио - https://freelance.ru/Non_Cot.
Предлагаю вам свои услуги и гарантирую качество всех написанных мною текстов! Посетители ваших ресурсов получат исчерпывающую информацию обо всем, что вы готовы предложить своим клиентам.
Я могу написать:
*SEO - статьи (для сайтов, коммерческие, описания товаров и т.д);
*тексты для landing page;
*продающие тексты;
*коммерческое предложение;
*маркетинг-кит;
*посты для социальных сетей.
Тематика от А до Я! Смогу написать отличный материал на любую тематику!
Опыт работы копирайтером 8 лет! Продуктивность работы очень высокая: 20 000+ знаков в день (зависит от требований).
Стоимость от 200 р за 1000 знаков.
Выполню тестовую работу!
Образование:
*SEO Специалист.
*Высшее медицинское (педиатр).
*Консультант по питанию, диетолог.
*Массажист.
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Постоянно на связи!
Skype - Tania091993;
E-mail - [email protected];
Viber, Telegram, WhatsApp - +380680193429;
Мое портфолио и другие отзывы можно посмотреть тут: https://freelance.ru/Non_Cot
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