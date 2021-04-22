SEO продвижение ваших сайтов

SEO продвижение ваших сайтов1у.е = 1USD.

Сайт приносящий прибыль - это бизнес, бизнес без вложений и риска - не бывает.

Имею опыт создания и продвижения сайтов в поисковых системах Google и Yandex. Опыт продвижения в англоязычном сегменте Google, русскоязычном Yandex. Работал в компании по продвижению и разработке клиентских сайтов в англоязычном сегменте Google. Более 10 лет индивидуально веду клиентские сайты на популярных скриптах. Хорошо ориентируюсь в Opencart, Вордпресс. Непосредственно занимаюсь естественным продвижением сайтов в поисковой выдаче или тем, что называется SEO.

Предлагаю следующие услуги:

Техническая подготовка к продвижению в поисковых системах.Содержит ряд технических мер, в том числе и увеличение мощности хостинга, если это необходимо, которые способствуют прежде всего адекватному восприятию вашего сайта поисковым роботом. На выходе вы получите отчет, с которым сможете отправиться к программисту или верстальщику, или обоим сразу, которые приведут Ваш ресурс в адекватное состояние. Также у меня есть свои специалисты, в случае если Ваш ресурс на PHP. Срок выполнения 2-3 дня. Цены от 500 до 5000 рублей, без учета программирования и верстки. Зависит от времени которое будет на это потрачено. Это действие немного поднимет позиции вашего сайта в поисковой выдаче, возможно даже что-то низкочастотное выйдет в топ, однако этих действий недостаточно для раскрытия полного потенциала вашего ресурса.

Продвижение в поисковых системах.Целесообразно только после удаления технических проблем с ресурса.Сайт, с возрастом от 1 года, в большинстве случаев выводится в топ за 3-4 месяца, по крайней мере, частично по ключевым запросам, в случае высококонкурентных тематик при нормальном финансировании. Это означает, что с этого момента, а именно 3-4 месяца с начала работы над проектом, в большинстве случаев ресурс минимум начинает себя окупать или уже приносит прибыль. Под словом “Топ” подразумевается процент ключевых запросов сайта в топ 10 поисковой выдачи Яндекс и рост органического трафика. Исключение составляют сайты находящиеся под фильтрами поисковых систем.По продвижению предоставляется ежемесячный отчет о позициях в поисковой выдаче и их изменение. Методы продвижения - белые. Сами методы не раскрываются. Минимальная стоимость от 300 у.е. Окончательная стоимость зависит от количества ключей и конкуренции.

Дополнительно:При необходимости использовать сервер, для популярных скриптов следующая конфигурация: nginx+pagespeed+mysql+php+библиотеки необходимые для работы скрипта. Полная техническая поддержка сервера или хостинга. Возможна замена модуля pagespeed на другие варианты, в том числе с решениями на обычном хостинге для небольших проектов.Яндекс директ - бесплатная настройка под бюджет.Эксель:Сведение прайс-листов средствами эксель, генераторы описаний с автоматической выгрузкой на сервер (сайт). Автоматическая загрузка прайсов поставщиков на локальный компьютер (при наличие такой возможности), автоматическая обработка, формирование любых отчетов и выгрузка на сервер (сайт). На сайте:Сведение прайс листов на сервере (сайте) с возможностями разных наценок от разных поставщиков. Автоматическая генерация описаний скриптами CMS. Выгрузка товаров (интернет - магазин), в том числе автоматическая выгрузка/обновление более, чем один раз в день. Настройка и автоматическая выгрузка в Яндекс-маркет с вашего ресурса и в им подобные. Настройка Эквайринга, подключение модулей логистических компаний и прочее.

Создание ресурса с нуля под ключ.Опенкарт и его производные, на базе последнего создам интернет - магазин любой сложности. Требуется прайс - лист. На выходе вы получите готовый интернет-магазин. Стоимость от 500 у.е.Почему опенкарт? Изначально создан как интернет - магазин. Открытый исходный код. Возможность начать жизнь в сети интернет без существенных затрат.В стоимость не включен копирайтинг, также если у вас есть свой уникальный дизайн + от 200 у.е. Также рассмотрю другие предложения.

Не возьмусь продвигать по этическим соображениям:

Адалт, микрофинансы, финансы, азартные игры, в том числе форекс, ставки, все что в даркнете.Сайты не на PHP, особенно самописные, без поддержки программиста.

Не веду социальные сети. Также ничем не смогу помочь господам купившим шаблон с настройками или “готовый” сайт с абонентской платой. С системами управления сайта являющимися объектами авторского права с соответствующей лицензией не принадлежащей владельцу ресурса также не занимаюсь.

Готов работать только удаленно, по ГПД, как самозанятый и любой другой вариант. Готов на встречу с клиентом в месте,где ему будет удобно для решения вопросов (Москва).

Ведение сайтов без продвижения на скриптах: Вордпресс, Опенкарт, от 500 до 1000 рублей в месяц. Что включено: Сайт будет размещен на хостинге и доступен, будет настроен SSl, ЧПУ, выделенный IP, если нужно.

Не занимаюсь версткой, правками кода, настройкой серверов, не пишу макросы, не занимаюсь копирайтингом, но у меня есть свои люди, кто это все делает. Я могу написать каждому из описанных выше техническое задание, решить вопросы с тем, какими методами лучше это задание реализовать. Могу развернуть ваш сайт на хостинге или сервере, поправить код, если он на PHP, однако считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Мое дело SEO или продвижение сайта в поиске.Стоимость верстки и программирования от 20 до 50 у.е. в час. Заход программиста или верстальщика на ресурс, 1000 рублей минимум.

Условия сотрудничества: Работаю только с владельцем доменного имени. В случае, если возникают какие-либо разногласия, при которых владелец доменного имени больше не желает мое присутствие в своем проекте, в течение 24 часов владельцу будут высланы все пароли и полный доступ на его ресурс. Все, что было сделано на момент такого уведомления, в том числе сервера/хостинги, последние резервные копии, сам сайт, передаются владельцу в полном объеме без изменений. Также владельцу в обязательном порядке ежемесячно будет предоставляться ссылка с полной резервной копией сайта и текущими кодами доступа к сайту и его серверам.

Консультация по вопросам SEO от бесплатно до 500 рублей. Популярный вопрос: как продвинуть сайт в Топ, ответ: Терпением, уверенностью в том, что ты делаешь и знанием того, что ты делаешь.

Консультация, мне нужен сайт, но не знаю пойдет ли, пишите, разберемся вместе.Бесплатно можно ответить на: целесообразно или нет. Платно можно ответить “сколько это будет стоить и сроки”