Nonprogredi

Сделать можно практически все, если смотреть на вещи с разных позиций и достаточным упорством.

Инженер строитель, направление: "Строительство объектов возобновляющихся источников энергии и гидроэнергетики". Закончил магистратуру по направлению: "Автоматизированное проектирование зданий и сооружений". Политехнический Петра Великого.

Дружу с Автокад'ом, Ревит, Синхра, Скад, Маткад, Проджект, Ексель, Ворд, ПДФ редактором, знаком и с Фотошопом.

На данный момент оснащен только программами Автокад, и пакетом офис, плюс, по классике, с ПДФ редактором, к этому могу добавить что отлично работаю в Пэинт3Д, могу спокойно вставить вашу подпись на документ, ну или печать)

Автокадом владею профессионально, 3д модели черчу быстро, библиотека текстур расширенная.

Что еще можно про себя добавить?! Чп Европы по л/а, ветеран боевых действий (Сирия), электрик 3тьего разряда, занимаюсь гитарой и вокалом, холост) Вроде все