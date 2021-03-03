Unity Developer | Разработчик игр на Unity

UNITY GAME DEVELOPER - PROGRAMMER | РАЗРАБОТЧИК ИГР НА UNITY

Программирую на C# и разрабатываю игры на Unity больше 3х лет.

Владею английским, знаю паттерны, алгоритмы и все тонкости работы с Unity C#.

Разрабатывал проекты в жанрах: шутер, пазл, казуал, гиперказуал, платформер, стратегия.

Портфолио готов предоставить реальному клиенту.

Отвечаю на все вопросы.

Резюме: https://docs.google.com/document/d/1--WNoLMUQrBXMCyDXKeV9KYsOgH06jhkNwn--AG1Qf0/edit?usp=sharing