Unity Developer | Разработчик игр на Unity
UNITY GAME DEVELOPER - PROGRAMMER | РАЗРАБОТЧИК ИГР НА UNITYРазработчик игр на unity. Я программирую игры с продуманным, оптимизированным и читаемым кодом. Могу программировать большинство популярных геймплейных фишек из знаменитых игр. Также работаю с собственной командой, если требуется реализовать игру помимо программирования.
ИНСТРУМЕНТЫ: UNITY, BLENDER, PHOTOSHOP CS6, GIT.
Программирую на C# и разрабатываю игры на Unity больше 3х лет.
Владею английским, знаю паттерны, алгоритмы и все тонкости работы с Unity C#.
Разрабатывал проекты в жанрах: шутер, пазл, казуал, гиперказуал, платформер, стратегия.
Портфолио готов предоставить реальному клиенту.
Отвечаю на все вопросы.
Резюме: https://docs.google.com/document/d/1--WNoLMUQrBXMCyDXKeV9KYsOgH06jhkNwn--AG1Qf0/edit?usp=sharing
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