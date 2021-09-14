Чертежи, схемы любой сложности! Качественно и быстро!

Выполняю работы, связанные с чертежами или схемами.

Архитектурные решения (планы, разрезы, фасады, узлы)

Оцифровка чертежей

Инженерная графика

Гарантирую выполнение работы в срок, а также бесплатное внесение правок в течение 5 дней после сдачи заказа.

Работаю в программах: AutoCAD, Revit, SketchUp, CorelDRAW.

Контакты: WhatsApp (+7 708 317 05 38)

Почта [email protected]