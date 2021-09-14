Noraneko32

Александр Бохан Noraneko32

 
22 годаКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Чертежи, схемы любой сложности! Качественно и быстро!

Выполняю работы, связанные с чертежами или схемами. 

Архитектурные решения (планы, разрезы, фасады, узлы)

Оцифровка чертежей 

Инженерная графика

Гарантирую выполнение работы в срок, а также бесплатное внесение правок в течение 5 дней после сдачи заказа.

Работаю в программах: AutoCAD,  Revit,  SketchUp,  CorelDRAW.

Контакты: WhatsApp (+7 708 317 05 38)

                 Почта        [email protected]

AutoCADCorelDRAWSketchUp
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$10
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Отзывы заказчиков
Nanaman
28 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Сделать чертежи в Автокаде с печатных исходников
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