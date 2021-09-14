Чертежи, схемы любой сложности! Качественно и быстро!
Выполняю работы, связанные с чертежами или схемами.
Архитектурные решения (планы, разрезы, фасады, узлы)
Оцифровка чертежей
Инженерная графика
Гарантирую выполнение работы в срок, а также бесплатное внесение правок в течение 5 дней после сдачи заказа.
Работаю в программах: AutoCAD, Revit, SketchUp, CorelDRAW.
Контакты: WhatsApp (+7 708 317 05 38)
Почта [email protected]
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!