Norddick01

Нужно создать в соответствии с ТЗ (во вложении) инвестиционный сайт на инвестиционном движке (кроме Gold Coders и Shadow) или написать с нуля. WP не рассматривается. Скрипт должен быть безопасный и максимально защищенный (будет проведен аудит на уязвимости). Сайт ...
- $400Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт4 года назад
- $400
Нужно сделать многоязычный инвестиционный сайт на любом инвестиционном движке в соответствии с ТЗ (во вложении). Скрипт должен быть безопасный и максимально защищенный. Сайт должен быть полностью адаптивным под все мобильные версии. Предпочтение отдам людям имеющим ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать многоязычный сайт на H-script начиная от макета, дизайна, верстки и т.д. Добавить при входе в ЛК и выводе средств с баланса двухфакторную аутентификацию по СМС или Гугл. Доработать ЛК в соответствии с ТЗ (во ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
- $550
Вновь создающемуся сайту (на данный момент находится в процессе написания) нужен бот-автокликер для автоматизации процесса создания/регистрации в играх PUBG, Call of Duti, World of Tanks, DOTA 2, PUBG Mobile игровых комнат (лобби) и регистрации в ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать многопоточного бота-автокликера с функцией OCR для автоматической регистрации игровых лобби и проведения онлайн турниров в играх PUBG, Call of Duti, World of Tanks, DOTA 2, PUBG Mobile. Исполнитель должен иметь опыт в игровой тематике, постоянно ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $180
Необходимо сделать дизайн в Adobe fotoshop или AdobeXD многостраничного сайта с игровым контентом, в том числе адаптированный под мобильную версию. [b]Макет сайта есть. Верстка не нужна[/b]. Логотип, цветовые решения есть. Нужен качественный дизайн за разумные сроки и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $90
Нужен бот, делающий автоматические ставки на https://1xstavka.ru/ . Информацию для анализа должен брать на https://www.myscore.ru/basketball/Системное программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищу дизайнера, нарисующего недорое лого по представленным логотипам.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо с нуля написать сайт для проведения турниров онлайн в области киберспорта. Подключить агрегатора (Фрикассу), желательно STRIPE. Связать АPI Игр с сайтом. Создать ЛК с возможностью пополнения/выплат денежных средств. ТЗ нет, как и макета, есть ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад