Norddick01

Евгений Неизвестный Norddick01

 
43 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать инвестиционный сайт.

    $400

    Нужно создать в соответствии с ТЗ (во вложении) инвестиционный сайт на инвестиционном движке (кроме Gold Coders и Shadow) или написать с нуля. WP не рассматривается. Скрипт должен быть безопасный и максимально защищенный (будет проведен аудит на уязвимости). Сайт ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать инвестиционный сайт

    $400

    Нужно сделать многоязычный инвестиционный сайт на любом инвестиционном движке в соответствии с ТЗ (во вложении). Скрипт должен быть безопасный и максимально защищенный. Сайт должен быть полностью адаптивным под все мобильные версии. Предпочтение отдам людям имеющим ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт на H-script

    Нужно сделать многоязычный сайт на H-script начиная от макета, дизайна, верстки и т.д. Добавить при входе в ЛК и выводе средств с баланса двухфакторную аутентификацию по СМС или Гугл. Доработать ЛК в соответствии с ТЗ (во ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать автокликер с функциями OCR.

    $550

    Вновь создающемуся сайту (на данный момент находится в процессе написания) нужен бот-автокликер для автоматизации процесса создания/регистрации в играх PUBG, Call of Duti, World of Tanks, DOTA 2, PUBG Mobile игровых комнат (лобби) и регистрации в ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать бота-автокликера с функцией OCR

    Необходимо написать многопоточного бота-автокликера с функцией OCR для автоматической регистрации игровых лобби и проведения онлайн турниров в играх PUBG, Call of Duti, World of Tanks, DOTA 2, PUBG Mobile.  Исполнитель должен иметь опыт в игровой тематике, постоянно ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    $180

    Необходимо сделать дизайн в Adobe fotoshop или AdobeXD многостраничного сайта с игровым контентом, в том числе адаптированный под мобильную версию. [b]Макет сайта есть. Верстка не нужна[/b]. Логотип, цветовые решения есть. Нужен качественный дизайн за разумные сроки и ...

    Дизайн сайтаМногостраничный сайт
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт для проведения турниров онлайн в области киберспорта

    Необходимо с нуля написать сайт для проведения турниров онлайн в области киберспорта. Подключить агрегатора (Фрикассу), желательно STRIPE. Связать АPI Игр с сайтом.  Создать ЛК с возможностью пополнения/выплат денежных средств.  ТЗ нет, как и макета, есть ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
20 минут назад
$160
9 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Нареканий нет
Рекомендую! Человек профессионал своего дела. Отличное соотношение цена-качество. Неоспоримый плюс- знает все, что необходимо верстальщику от дизайнера. Вышла небольшая задержка по срокам, но в этом, скорее всего, виноват коронавирус.
Ответный отзыв
ergonomic
Пётр 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
$90
10 баллов
4 года назад
Написать бота
Было тяжело (не по вине заказчика), но работа выполнена. Благодаря правильной постановке задачи и постоянной коммуникации.
Медленно, но верно.
Ответный отзыв
ChristiAnnett
Кристина 
25 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$9
10 баллов
4 года назад
Логотип в векторе
Очень положительный заказчик. Чёткое задание, вежливое общение. Было приятно поработать. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Требовался логотип для компании-организатора турниров в области киберспорта. Кристина предложила приемлемые для меня финансовые условия и я согласился, хотя определенные сомнения в познаниях девушки в шутерах были. Но чудо! На следующий день, я получил охренительный, эксклюзивный лого! И мой партнер, когда увидел его сказал, что с огромным удовольствием его разместит на футболках своей команды. Еще раз выражаю Вам свою признательность и благодарность. Честно говоря, Вы меня очень удивили!
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