Журналист с 4-летним опытом работы в автомобильных журналах и газетах.Киев

Журналист с 4-летним опытом работы в автомобильных журналах и газетах. Киев.

Сотрудничество с газетами: "Магистраль", "Сегодня". Журналами "Статус. Экономические Известия. Киев", "Ретро и Экзотика", "Бизнес-класс". В интернете - опыт работы по рерайту автомобильных новостей для автомобильного сайта и бизнес-новостей для бизнес-сайта г. Красноярска. Есть свой автомобильный сайт http://cabover.com.ua/

Есть права категории В,С. Опыт эксплуатации 3 личных автомобилей. Опыт работы в такси. Закончил учебно-производственный комбинат, курсы подготовки армейских водителей-механиков, учился в танковой школе по той же специальности.