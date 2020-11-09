NormanRockwell

Мне нравится создавать что-то красивое )
До прихода на фриланс я несколько лет делал разные дизайнерские работы преимущественно для друзей, знакомых и просто для себя, параллельно работая в компании IT-специалистом, поэтому еще не успел заработать отзывов. Мне просто приятно заниматься такой креативной работой.
Что я умею:
Графический дизайн
- Запоминающиеся логотипы, фирменный стиль, сайты, оформление социальных сетей, прототипы печатной продукции, красивые презентации
🚀 Моушн дизайн
- Анимированные элементы для вставки в видео, рекламные ролики и stories
Работа с фото и видео
- Ретушь и креативная обработка фотографий, видеомонтаж различного уровня сложности
Помимо творческой отдачи, гарантирую вам:
✅ Технически качественно выполненную работу
Вы заплатите только за то, что вам понравится, и получите работу в любом удобном формате.
✅ Полную открытость
Я всегда на связи и буду держать вас в курсе последних обновлений по работе, если хотите принимать активное участие.
✅ Пунктуальность в соблюдении сроков
На все встречи я прихожу на пять минут раньше )
✅ Бесплатные правки и поддержку после приема готовой работы
Готов улучшать работу, пока не понравится, и вносить правки, если какие-то упущения не были замечены при приеме
Вам НЕ нужно вносить предоплату. Я предлагаю следующий процесс работы:
Обсуждение ➡ Оценка сложности ➡ Выполнение ➡ Проверка ➡ Оплата ➡ Передача
Связаться со мной:
VK - https://vk.com/id19162369
Telegram - https://t.me/MaPrn
WhatsApp - +7 999 984 57 88
Спасибо 🤝