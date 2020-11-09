NormanRockwell

Креативная работа качественно и вовремя: ✸ Графический / Моушн дизайн ✸ Фото / Видео обработка ✸

 Мне нравится создавать что-то красивое )

До прихода на фриланс я несколько лет делал разные дизайнерские работы преимущественно для друзей, знакомых и просто для себя, параллельно работая в компании IT-специалистом, поэтому еще не успел заработать отзывов. Мне просто приятно заниматься такой креативной работой.

Что я умею:

 Графический дизайн

- Запоминающиеся логотипы, фирменный стиль, сайты, оформление социальных сетей, прототипы печатной продукции, красивые презентации

🚀 Моушн дизайн

- Анимированные элементы для вставки в видео, рекламные ролики и stories

 Работа с фото и видео

- Ретушь и креативная обработка фотографий, видеомонтаж различного уровня сложности

Помимо творческой отдачи, гарантирую вам:

✅ Технически качественно выполненную работу

Вы заплатите только за то, что вам понравится, и получите работу в любом удобном формате.

✅ Полную открытость

Я всегда на связи и буду держать вас в курсе последних обновлений по работе, если хотите принимать активное участие.

✅ Пунктуальность в соблюдении сроков

На все встречи я прихожу на пять минут раньше )

✅ Бесплатные правки и поддержку после приема готовой работы

Готов улучшать работу, пока не понравится, и вносить правки, если какие-то упущения не были замечены при приеме

 Вам НЕ нужно вносить предоплату. Я предлагаю следующий процесс работы:

Обсуждение ➡ Оценка сложности ➡ Выполнение ➡ Проверка ➡ Оплата ➡ Передача

Связаться со мной:

VK - https://vk.com/id19162369

Telegram - https://t.me/MaPrn

WhatsApp - +7 999 984 57 88

Спасибо 🤝