Normanski

Кирилл Normanski

 
35 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Проектирование и создание сайтов, включая все этапы промежуточных работ: Создание макета -> Верстка -> Интеграция шаблона в CMS.

Портфолио