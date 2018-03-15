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Александр
NormiKari
NormiKari
26 лет
Беларусь
/
Барановичи
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
Веб-программист
Знаю: html, css, js, php
Работаю с CMS: joomla
Работаю с программами: MS Office, PhotoShop
PHP
Javascript
HTML
CSS
Joomla
Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
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Logo_3
130 просмотров
Logo_2
134 просмотра
Logo
127 просмотров
Happy New Year
140 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $5
от 1 дня
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