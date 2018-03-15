NormiKari

Александр NormiKari

 
26 летБеларусь/Барановичи
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб-программист

Знаю: html, css, js, php

Работаю с CMS: joomla

Работаю с программами: MS Office, PhotoShop

PHPJavascriptHTMLCSSJoomlaPhotoshop
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
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