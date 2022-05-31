IT-consulting

ИТ Консалтинг

ИТ-аудит инфраструктуры предприятия

Организация работы службы информационных технологий

Проектирование инфраструктуры предприятия

Анализ и оптимизация ИТ-бюджетовАренда серверов

Предоставление виртуального сервера для работы в приложениях.

Администрирование сервера: обеспечение резервного копирования на внешние ресурсы.

Администрирование пользователей, предоставление прав доступа

Проведение регламентных работ

Решение проблем пользователей при работе на виртуальном сервере.Настройка и обслуживание инфраструктуры сети

Серверы

· Формирование требований к серверному оборудованию. Согласование конфигурации между поставщиками и клиентом. Организация закупки и доставки оборудования.

Монтаж серверного оборудования и входящее тестирование.

Установка операционной системы, установка обновлений, базовая настройка безопасности.

Повышение сервера до контроллера домена, создание и настройка домена, введение в домен.Администрирование пользователей: создание учетных записей, назначение прав доступа на файловые ресурсы.

Настройка подключения сетевых дисков.

Настройка политик безопасности.

Настройка резервного копирования данных.

Настройка доступа в режиме удаленного рабочего стола (RDP)

Установка и настройка нештатного программного обеспечения.

Восстановление дисковых массивов.

Восстановление данных из резервных копий.

Обслуживание сервера, устранение сбоев в работе серверного ПО.Обслуживание компьютеров и рабочих мест

Формирование требований к компьютеру. Согласование конфигурации и цены. Организация закупки.

Монтаж, подключение рабочей станции.

Установка и настройка операционной системы и пакета базового программного обеспечения (БПО)

Обучение пользователей базовым навыкам работы с компьютером.

Решение проблем пользователей при работе с компьютером.

Оптимизация работы операционной системы, чистка от несанкционированного ПО.

Лечение от вирусов, удаление root-kit, блокировщиков, другого вредоносного ПО.

Настройка почтовых клиентов.

Установка и настройка нештатного программного обеспечения.Антивирусная система

Установка на сервер консоли администрирования антивирусной системы

Настройка политик работы и обновлений антивирусного ПО.

Установка антивирусного ПО на рабочие станции и серверыСетевые хранилища (NAS)

Монтаж NAS, подключение к сети

Настройка параметров работы NAS, создание дисковых массивов

Настройка взаимодействия с Active Directiory (AD).

Настройка прав доступа к сетевым данных.Регламентные работыПроверка доступного места на жестких дисках

Контроль системных журналов на наличие ошибок.

Диагностика работы Active Directory.

Контроль резервного копирования. Тестовое восстановление данных из копии.

Контроль антивирусной системы.Обслуживание оргтехники

Формирование требований к устройству, подбор, организация закупки.

Установка и настройка оборудования.

Решение проблем пользователей при работе с оргтехникой.

Мелкий ремонт оргтехники.

Организация ремонта оргтехники в сервисных центрах

Управление запасами расходных материалов для оргтехникиПроектирование и создание структурированных кабельных систем (СКС)Тестовые испытания, диагностика сбоев.

Обслуживание, проведение регламентных работ