NorthDay

Яшин NorthDay

 
38 летРоссия/Ухта
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
3D моделирование, визуализация.
Портфолио
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3D-графика
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