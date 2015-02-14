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Яшин
NorthDay
NorthDay
38 лет
Россия
/
Ухта
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
3D моделирование, визуализация.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Ванна
164 просмотра
Стул.
150 просмотров
Плеер.
169 просмотров
Ковры.
169 просмотров
Угол.
169 просмотров
Спальня.
154 просмотра
Комната.
137 просмотров
Душевая.
137 просмотров
Кухня.
150 просмотров
Коттедж.
163 просмотра
Кофе.
166 просмотров
Bluetooth.
141 просмотр
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3D-графика
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