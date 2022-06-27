NorthDesign

Архитектор | Дизайнер | Проектировщик | 3D Визуализация | Фирменный стиль

Привет! Меня зовут Юрий, давай знакомиться!

﻿﻿Я архитектор. То, что архитекторы никчёмные дизайнеры - это лишь стереотип и я это доказываю на своем примере!

Работаю уже более 3 лет в зарубежном архитектурном бюро "Design Mate".

В 22 года у меня уже есть колоссальный опыт работы с клиентом и я стараюсь удовлетворить все его потребности технического задания.

﻿Мои навыки работы:

1. Дизайн в стиле UI/UX;

2. Ландшафтный дизайн;

3. Дизайн интерьера

4. Разработка фирменного стиля опираясь на современные тенденции;

5. Разработка архитектурного проекта;

6. Разработка эскизной и рабочей документации;

7. 3D визуализация проекта;

8. Изготовление реальной модели проекта из надежных материалов.

﻿Почему именно я?

- Более 6 лет опыта и большой портфель успешных проектов;

- Победитель премии фрилансеров "Золотое копье" в 2018 году;

- Дипломант Creative Communications Awards 2020;

- 4 международных наград Logolounge;

- Работаю до победного - показываю эскизы, пока не будет достигнут лучший результат;

- Индивидуальный предприниматель. Договор, оплата на р/с, акт выполненных работ.

В работе с клиентом для меня главной задачей стоит прежде всего, понять чего он от меня вообще хочет).

В сети 24/7. Пиши, звони, я всегда на связи.

Связь со мной:

☎ 8 (978) 257-57-94 (WhatsApp, Viber, Telegram)

✉ [email protected]