NorthDesign

Привет! Меня зовут Юрий, давай знакомиться!
Я архитектор. То, что архитекторы никчёмные дизайнеры - это лишь стереотип и я это доказываю на своем примере!
Работаю уже более 3 лет в зарубежном архитектурном бюро "Design Mate".
В 22 года у меня уже есть колоссальный опыт работы с клиентом и я стараюсь удовлетворить все его потребности технического задания.
Мои навыки работы:
1. Дизайн в стиле UI/UX;
2. Ландшафтный дизайн;
3. Дизайн интерьера
4. Разработка фирменного стиля опираясь на современные тенденции;
5. Разработка архитектурного проекта;
6. Разработка эскизной и рабочей документации;
7. 3D визуализация проекта;
8. Изготовление реальной модели проекта из надежных материалов.
Почему именно я?
- Более 6 лет опыта и большой портфель успешных проектов;
- Победитель премии фрилансеров "Золотое копье" в 2018 году;
- Дипломант Creative Communications Awards 2020;
- 4 международных наград Logolounge;
- Работаю до победного - показываю эскизы, пока не будет достигнут лучший результат;
- Индивидуальный предприниматель. Договор, оплата на р/с, акт выполненных работ.
В работе с клиентом для меня главной задачей стоит прежде всего, понять чего он от меня вообще хочет).
В сети 24/7. Пиши, звони, я всегда на связи.
Связь со мной:
☎ 8 (978) 257-57-94 (WhatsApp, Viber, Telegram)