Опыт работы в ИТ - с 1996 года.

Участвовал в проектах как

- разработчик, ведущий разработчик;

- аналитик;

- руководитель группы разработчиков в проекте (program manager);

- архитектор.

Имею опыт работы в проектах разработки сложных многоуровневых систем (распределенная серверная архитектура, смешанное использование "толстого"/"тонкого" клиента, поддержка разнотипных СУБД в рамках одной системы, интеграция с системами Заказчика, количество точек внедрения клиентских АРМ - до тысячи), на этапах от анализа требований Заказчика, подготовки ТКП, детального проектирования, планирования работ, реализации, внедрения, документирования.