Опыт работы в ИТ - с 1996 года.
Участвовал в проектах как
- разработчик, ведущий разработчик;
- аналитик;
- руководитель группы разработчиков в проекте (program manager);
- архитектор.
Имею опыт работы в проектах разработки сложных многоуровневых систем (распределенная серверная архитектура, смешанное использование "толстого"/"тонкого" клиента, поддержка разнотипных СУБД в рамках одной системы, интеграция с системами Заказчика, количество точек внедрения клиентских АРМ - до тысячи), на этапах от анализа требований Заказчика, подготовки ТКП, детального проектирования, планирования работ, реализации, внедрения, документирования.
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