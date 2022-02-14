✦ Индивидуальные принты для мерча ✦ Бесшовные ленты Инстаграм / иконки / сторис ✦ Постеры и плакаты ✦ Разработка орнамента для ткани и одежды ✦ Логотипы и фирменный стиль ✦ Стикеры и открытки ✦ Ретушь и коллажирование ✦ Картины на холсте ✦
➽ Обо мне:
Меня зовут Наталья. Я нахожусь в Москве. На данный момент сижу на фрилансе. Имею многолетний опыт работы как графический дизайнер и художник. По образованию я дизайнер интерьера, но пришлось немного сменить направление, так как интерьер делается один раз на много лет, а реклама, мерч, постеры, и другая полиграфия нужны постоянно и везде.
Все свои принты я делаю сама, отрисовываю их сначала от руки, затем в векторе или растре.
➽ПОРТФОЛИО: Behance(nataliasimonen) --- DeviantART
➽Он-лайн магазины с моим мерчем:
Библиотека Ароматов(Авторские одеколоны, спреи, футболки с моими работами)
Printbar(Футболки,худи,штаны и тд с полной запечаткой изделия)
RedBubble(Постеры, футболки, сумки, открытки и тд)
➽ Контактные данные:
e-mail: [email protected] (можете делать пометку "Weblancer заказ", чтоб письмо не затерялось)
Telegram, Whats app: +7915-183-03-84 ( В виду участившихся рекламных звонков, просьба писать в мессенджеры)
➽ Примерные цены на услуги:
- Принты на футболку и другие носители (мерч): 3000 руб простой дизайн, от 10 000 руб сложный дизайн (сюжет, картина)
- Мерч для музыкантов (индивидуальный), компаний: 5000 руб простой дизайн, от 10 000 руб сложный.
- Презентация: 500 руб за слайд (макет верстается в FIGMA).
- Картины на холсте: акрил. от 2000 руб (зависит от размера холста и сюжета)
- Инстаграм дизайн: Бесшовная лента - 7000 руб (30 постов), сторис - 500 руб/шт, иконки актуального - 200 руб/шт.
- Бесшовный орнамент: 10 000 руб - сложный дизайн, 3000 руб - простой
- Дизайн кофейных стаканчиков: 3000руб - простой дизайн, 10 000 руб сложный.
- Визитка: 2000 руб (2 варианта)
- Листовка односторонняя: 2500 руб
- Листовка двусторонняя: 3500 руб
- Буклет: от 4000 руб
- Бирка: 1500 руб
- ЛОГОТИП: 10 000 руб ( 3000 руб срочный быстрый один вариант )
- Фирменный стиль: от 20 000 руб
- Постер, плакат: от 5000 руб
Что такое ПРОСТОЙ и СЛОЖНЫЙ дизайн?
Все свои работы я разделяю по такому принципу. Простой дизайн не требует много времени на обработку, как правило это отрисовка несложных элементов в пару-тройку цветов, создание паттерна на основе примитивных элементов и тд.
Сложный дизайн подразумевает отрисовку сюжета, картину, векторный рисунок большой сложности, стилизованный орнамент и тд.
ПРАВКИ и ПРЕДОПЛАТА
В каждом проекте заложены правки. Как правило это от 1 до 2-3 правок, за дополнительные правки стоимость будет увеличена. Так же я работаю по предоплате, особенно это касается разработки логотипа и написания карты акрилом на холсте. Если мы работаем без предоплаты, то результат я высылаю с ватермарками и если картинка не выкупается, я могу использовать ее в своих целях.