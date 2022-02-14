✦ Индивидуальные принты для мерча ✦ Бесшовные ленты Инстаграм / иконки / сторис ✦ Постеры и плакаты ✦ Разработка орнамента для ткани и одежды ✦ Логотипы и фирменный стиль ✦ Стикеры и открытки ✦ Ретушь и коллажирование ✦ Картины на холсте ✦

➽ Обо мне:

Меня зовут Наталья. Я нахожусь в Москве. На данный момент сижу на фрилансе. Имею многолетний опыт работы как графический дизайнер и художник. По образованию я дизайнер интерьера, но пришлось немного сменить направление, так как интерьер делается один раз на много лет, а реклама, мерч, постеры, и другая полиграфия нужны постоянно и везде.

Все свои принты я делаю сама, отрисовываю их сначала от руки, затем в векторе или растре.

➽ПОРТФОЛИО: Behance(nataliasimonen) --- DeviantART

➽Он-лайн магазины с моим мерчем:

Библиотека Ароматов(Авторские одеколоны, спреи, футболки с моими работами)

Printbar(Футболки,худи,штаны и тд с полной запечаткой изделия)

RedBubble(Постеры, футболки, сумки, открытки и тд)

➽ Контактные данные:

e-mail: [email protected] (можете делать пометку "Weblancer заказ", чтоб письмо не затерялось)

Telegram, Whats app: +7915-183-03-84 ( В виду участившихся рекламных звонков, просьба писать в мессенджеры)

Instagram

ВК

➽ Примерные цены на услуги:

- Принты на футболку и другие носители (мерч): 3000 руб простой дизайн, от 10 000 руб сложный дизайн (сюжет, картина)

- Мерч для музыкантов (индивидуальный), компаний: 5000 руб простой дизайн, от 10 000 руб сложный.

- Презентация: 500 руб за слайд (макет верстается в FIGMA).

- Картины на холсте: акрил. от 2000 руб (зависит от размера холста и сюжета)

- Инстаграм дизайн: Бесшовная лента - 7000 руб (30 постов), сторис - 500 руб/шт, иконки актуального - 200 руб/шт.

- Бесшовный орнамент: 10 000 руб - сложный дизайн, 3000 руб - простой

- Дизайн кофейных стаканчиков: 3000руб - простой дизайн, 10 000 руб сложный.

- Визитка: 2000 руб (2 варианта)

- Листовка односторонняя: 2500 руб

- Листовка двусторонняя: 3500 руб

- Буклет: от 4000 руб

- Бирка: 1500 руб

- ЛОГОТИП: 10 000 руб ( 3000 руб срочный быстрый один вариант )

- Фирменный стиль: от 20 000 руб

- Постер, плакат: от 5000 руб

Что такое ПРОСТОЙ и СЛОЖНЫЙ дизайн?

Все свои работы я разделяю по такому принципу. Простой дизайн не требует много времени на обработку, как правило это отрисовка несложных элементов в пару-тройку цветов, создание паттерна на основе примитивных элементов и тд.

Сложный дизайн подразумевает отрисовку сюжета, картину, векторный рисунок большой сложности, стилизованный орнамент и тд.

ПРАВКИ и ПРЕДОПЛАТА

В каждом проекте заложены правки. Как правило это от 1 до 2-3 правок, за дополнительные правки стоимость будет увеличена. Так же я работаю по предоплате, особенно это касается разработки логотипа и написания карты акрилом на холсте. Если мы работаем без предоплаты, то результат я высылаю с ватермарками и если картинка не выкупается, я могу использовать ее в своих целях.