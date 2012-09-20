Выгоды: работаю только в нише туристической тематики, скидки, бонусы

Выгоды, которые вы получаете, работая со мной:

1. Качество и повышение продаж

Я предлагаю качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса. Я работаю только в нише дизайна сайтов туристической тематики, поэтому знаю практически всё о том, каким должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании и узнаваемость бренда.

2. Юридическая безопасность

Я использую только платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у вас никогда не возникнет никаких юридических проблем со стороны авторов графики.

3. Скидки

Все последующие заказы обойдутся вам на 10% дешевле.

4. Бонус

Бесплатная разработка второго варианта дизайна в другой стилистической гамме на выбор для заказанного вами сайта.

Как я работаю:

1. Только по предоплате 50% (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве).

2. Способы оплаты Webmoney, яндекс-деньги, банковская карта)

3. Я работаю только по четкому и конкретному техническому заданию. Заказчик должен знать, каким он хочет видеть сайт. Сайтов "типа такого, но насыщеннее" или "похожих на этот, только красивее" не делаю. Обязательно выслушиваю четкие инструкции по поводу пожеланий к сайту, разрабатываю сайт в соответствии с ними, но учить процессу работы меня не нужно, я профессионал в своей области. Работаю только с честными, адекватными заказчиками, которые умеют ценить чужой труд.

Гарантии:

1. Если вам не понравится результат, даже если потребуется доработка, я также возвращу вам предоплату.

Система скидок:

1. Заказывая два дизайна сразу, вы получаете скидку в 30%.

2. Заказывая дизайн повторно, вы получаете скидку в 10%.

Контакты:

1. Телефон: +7(903) 967-92-42

2. Скайп: mytimetea.com

3. Email: [email protected]