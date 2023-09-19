Технический специалист

Рад знакомству, меня зовут Александр!

• Создание сайтов на Tilda (Zero) - лендинги, визитки, интернет магазины, сео,

поисковые системы Гугл и Яндекс.

• Установка виджетов

• Настройка почтовых форм и многое другое!

• Настройка вебинаров и вебинарных комнат!

• Чат-боты!

Сотрудничаю с предпринимателями, онлайн-школами, экспертами, блогерами! Все задачи всегда выполняю в срок, качественно и максимально эффективно. Буду рад с вами сотрудничать!