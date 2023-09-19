Технический специалист
Рад знакомству, меня зовут Александр!
• Создание сайтов на Tilda (Zero) - лендинги, визитки, интернет магазины, сео,
поисковые системы Гугл и Яндекс.
• Установка виджетов
• Настройка почтовых форм и многое другое!
• Настройка вебинаров и вебинарных комнат!
• Чат-боты!
Сотрудничаю с предпринимателями, онлайн-школами, экспертами, блогерами! Все задачи всегда выполняю в срок, качественно и максимально эффективно. Буду рад с вами сотрудничать!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Сайты «под ключ»
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