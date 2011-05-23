Nostalgi

Владислава Nostalgi

 
33 годаМолдова/Кишинев
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Дорогие работодатели, с огромным удовольствием войду в роль Джина и буду исполнять желания любой сложности в творческой сфере.

Для вас я выполню:

Копирайтинг — я отличаюсь уникальностью, верьте моей нескромности.

Рерайтинг — на свой манер переделаю любое произведение.

Редактура — не переношу грамматические и лексические ошибки и с превеликим удовольствием стараюсь избавить от них, как себя, так и других. Доверяйте мне тексты, расправлюсь с любыми искажениями великого могучего русского языка в 2 счёта.

Написание статей — обожаю раскрывать в письменном виде интригующие темы.

Стихи — напишу поздравления, пожелания в стихотворной форме, но эта работа зависит только от вдохновения.

Выше, если Вы ещё не забыли, я говорила о Джине. Так вот, Джин не брал деньги... С уважением, Ваша корыстная раба.

Написание статей
Стихи, Песни и Проза
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от $1
от 1 дня
#818
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1712
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5383