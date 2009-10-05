Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
Образование:
2004-2007 – ХГУ, факультет украинской филологии и журналистики. Специализация: редактирование печатных изданий.
2006 – наст.вр. – «…», внештатный журналист Херсонского областного общественно-политического еженедельника "Вгору".
Должностные обязанности:
освещение профильных мероприятий и событий,
написание аналитических материалов,
разработка и реализация собственных проектов, рубрик,
проведение интервью,
написание новостей,
работа с пресс-релизами, официальными обращениями и т.д.
2005-2006, корректор Херсонского областного общественно-политического еженедельника "Вгору".
Другие навыки:
-активный пользователь ПК и сети Internet;
-знание английского языка (хороший разговорный уровень) - спичрайтинг
-написание статей для размещения в СМИ
Личностные качества:
стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, аналитический склад ума, инициативность, пунктуальность