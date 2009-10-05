Резюме

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

Образование:

2004-2007 – ХГУ, факультет украинской филологии и журналистики. Специализация: редактирование печатных изданий.

2006 – наст.вр. – «…», внештатный журналист Херсонского областного общественно-политического еженедельника "Вгору".

Должностные обязанности:

освещение профильных мероприятий и событий,

написание аналитических материалов,

разработка и реализация собственных проектов, рубрик,

проведение интервью,

написание новостей,

работа с пресс-релизами, официальными обращениями и т.д.

2005-2006, корректор Херсонского областного общественно-политического еженедельника "Вгору".

Другие навыки:

-активный пользователь ПК и сети Internet;

-знание английского языка (хороший разговорный уровень) - спичрайтинг

-написание статей для размещения в СМИ

Личностные качества:

стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, аналитический склад ума, инициативность, пунктуальность