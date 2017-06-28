Nota-Bene

Роман Пак Nota-Bene

 
37 летКазахстан/Алматы
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

ТОО Key PartnersConsultingАлматыЮриставгуст 2016 – по настоящее время (11 месяцев)Алматы●     сбор и анализинформации о предстоящих тендерах, аукционах, конкурсах, электронных торгах;

ежедневный мониторинг сайтов госзакупок (поиск объявлений для закупок);●     непосредственноеучастие в тендерах, аукционах, конкурсах (формирование полного пакета тендерной

документации и подача заявки на участие);●     отслеживание итоговзакупок (тендеров, конкурсов);●     подготовка,визирование актов правового характера;●     участие в подготовкеюридических заключений;●     консультацияперсонала ТОО по правовым вопросам;●    разработкапроектов юридических документов;●     мониторингзаконодательства, подготовка аналитических справок;●    ведение учетаюридических документов.ТОО ПотенциалАлматыЮристноябрь2015 – июль 2016 (9 месяцев)Алматы●     участие в подготовкеюридических заключений;●     консультацияперсонала ТОО по правовым вопросам;●    разработкапроектов юридических документов;●     мониторингзаконодательства, подготовка аналитических справок;●    ведение учетаюридических документов.ТОО Southfork LtdАлматыЮристноябрь2013 – октябрь 2015 (2 года)Алматы●     сбор и анализинформации о предстоящих тендерах, аукционах, конкурсах, электронных торгах;●     ежедневныймониторинг сайтов госзакупок (поиск объявлений для закупок);●     непосредственное участиев тендерах, аукционах, конкурсах (формирование полного пакета тендерной

документации и подача заявки на участие);●     отслеживание итоговзакупок (тендеров, конкурсов);●     подготовка,визирование актов правового характера;●     участие в подготовкеюридических заключений;●     консультацияперсонала ТОО по правовым вопросам;●    разработкапроектов юридических документов;●     мониторингзаконодательства, подготовка аналитических справок;●    ведение учетаюридических документов.

Образование: Высшее образование Университет им.КунаеваЮриспруденция2013 год. Знание языков русский, Свободно  