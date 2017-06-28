ТОО Key PartnersConsultingАлматыЮриставгуст 2016 – по настоящее время (11 месяцев)Алматы● сбор и анализинформации о предстоящих тендерах, аукционах, конкурсах, электронных торгах;

ежедневный мониторинг сайтов госзакупок (поиск объявлений для закупок);● непосредственноеучастие в тендерах, аукционах, конкурсах (формирование полного пакета тендерной

документации и подача заявки на участие);● отслеживание итоговзакупок (тендеров, конкурсов);● подготовка,визирование актов правового характера;● участие в подготовкеюридических заключений;● консультацияперсонала ТОО по правовым вопросам;● разработкапроектов юридических документов;● мониторингзаконодательства, подготовка аналитических справок;● ведение учетаюридических документов.ТОО ПотенциалАлматыЮристноябрь2015 – июль 2016 (9 месяцев)Алматы● участие в подготовкеюридических заключений;● консультацияперсонала ТОО по правовым вопросам;● разработкапроектов юридических документов;● мониторингзаконодательства, подготовка аналитических справок;● ведение учетаюридических документов.ТОО Southfork LtdАлматыЮристноябрь2013 – октябрь 2015 (2 года)Алматы● сбор и анализинформации о предстоящих тендерах, аукционах, конкурсах, электронных торгах;● ежедневныймониторинг сайтов госзакупок (поиск объявлений для закупок);● непосредственное участиев тендерах, аукционах, конкурсах (формирование полного пакета тендерной

документации и подача заявки на участие);● отслеживание итоговзакупок (тендеров, конкурсов);● подготовка,визирование актов правового характера;● участие в подготовкеюридических заключений;● консультацияперсонала ТОО по правовым вопросам;● разработкапроектов юридических документов;● мониторингзаконодательства, подготовка аналитических справок;● ведение учетаюридических документов.

Образование: Высшее образование Университет им.КунаеваЮриспруденция2013 год. Знание языков русский, Свободно