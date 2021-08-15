Nova-context

Профессиональная настройка контекстной рекламы (Yandex.Direct/Google Ads)

Всем привет!

Занимаюсь контекстной рекламой с 2018 года. Отслеживаю все нововведения в данной сфере, маркетинговые исследования и продолжаю повышать свои компетенции.

Со своими клиентами ежедневно нахожусь на связи и даю обратную связь по необходимости. Если сфера бизнеса для меня новая, то изначально стараюсь погрузиться в её тематику, понять целевую аудиторию, проанализировать конкурентов, выявить все плюсы и минусы.

Не являюсь каким-либо посредником, сотрудником агентства или веб студии, а значит отвечаю лично за каждый этап работы. К каждому проекту отношусь как к собственному!