NovikovAV

Антон Новиков NovikovAV

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
технический перевод, деловая переписка

Образование:

- Робототехника и комплексная автоматизация (МГТУ им. Н.Э.Баумана, специалист)

- Лингвистика (английский язык, МГТУ им. Н.Э.Баумана, бакалавр)

- спецкурс технического и художественного перевода, спецкурс деловой переписки

Опыт работы:

- Работа в иностранной компании с постоянной практикой перевода

- Опыт перевода технической документации для программного обеспечения, машиностроительного оборудования

Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга