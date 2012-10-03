технический перевод, деловая переписка
Образование:
- Робототехника и комплексная автоматизация (МГТУ им. Н.Э.Баумана, специалист)
- Лингвистика (английский язык, МГТУ им. Н.Э.Баумана, бакалавр)
- спецкурс технического и художественного перевода, спецкурс деловой переписки
Опыт работы:
- Работа в иностранной компании с постоянной практикой перевода
- Опыт перевода технической документации для программного обеспечения, машиностроительного оборудования
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