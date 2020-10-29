NovikovP3454

Занимаюсь дизайном сайтов и лендингов.
Здравствуйте!
Примеры работ:
Этапы работы:
1. Брифинг, узнаю точную задачу, обсуждаем направление.
2. Провожу анализ задачи, конкурентов, целевой аудитории. Отбор референсов.
3. Схематично представление страниц и блоков( прототип ).
4. Дизайн. Отрисовываю дизайн, скидываю первые блоки, чтобы согласовать стилистику. Когда все блоки готовы, скидываю чтобы сразу обсудить все правки
5. Делаю верстку на платформе Tilda. Также анимация и адаптация под планшет и телефон. Подключаю по необходимости рассылку, оплату и тд.
6. Сдача проекта.
Преимущества работы со мной:
1. Пунктуальность и ответственность.
2. Профессионализм.
3. Современный и свежий взгляд.
4. Всегда на связи.
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