NovikovP3454

Занимаюсь дизайном сайтов и лендингов.

Здравствуйте!

Примеры работ:

http://maitakk.art.tilda.ws/

http://vesnasoapars.tilda.ws/

Этапы работы:

1. Брифинг, узнаю точную задачу, обсуждаем направление.

2. Провожу анализ задачи, конкурентов, целевой аудитории. Отбор референсов.

3. Схематично представление страниц и блоков( прототип ).

4. Дизайн. Отрисовываю дизайн, скидываю первые блоки, чтобы согласовать стилистику. Когда все блоки готовы, скидываю чтобы сразу обсудить все правки

5. Делаю верстку на платформе Tilda. Также анимация и адаптация под планшет и телефон. Подключаю по необходимости рассылку, оплату и тд.

6. Сдача проекта.

Преимущества работы со мной:

1. Пунктуальность и ответственность.

2. Профессионализм.

3. Современный и свежий взгляд.

4. Всегда на связи.