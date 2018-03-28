«Все, что можно представить – можно осуществить»
Новосад Ярина Игоревна
Дата рождения: 14.01.1989
E-mail: [email protected]
Skype: novoyarina (чат)
Компьютерные навыки: ArchiCAD; AutoCAD; 3Ds Max; Photoshop; SketchUp, Microsoft Word, PowerPoint. Рисую от руки.
Портфолио
- Компания Rabbit Hole127 просмотров
- LP для www.8.co.ua145 просмотров
- Интернет магазин BROTHERHOOD134 просмотра
- LP для Веб-студии143 просмотра
- ИМ "под ключ"110 просмотров
3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $500от 5 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга