«Все, что можно представить – можно осуществить»

Новосад Ярина Игоревна

Дата рождения: 14.01.1989

E-mail: [email protected]

Skype: novoyarina (чат)

Компьютерные навыки: ArchiCAD; AutoCAD; 3Ds Max; Photoshop; SketchUp, Microsoft Word, PowerPoint. Рисую от руки.