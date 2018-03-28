NovoYar

Ярина NovoYar

 
34 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
«Все, что можно представить – можно осуществить»

Новосад Ярина Игоревна

Дата рождения: 14.01.1989

E-mail: [email protected]

Skype: novoyarina (чат)

Компьютерные  навыки: ArchiCAD; AutoCAD; 3Ds Max; Photoshop; SketchUp, Microsoft Word, PowerPoint. Рисую от руки.

AutoCADPowerPoint3ds MaxArchiCADSketchUpPhotoshop
Портфолио
3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $500от 5 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга