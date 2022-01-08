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Владислав
Nozhdsgn
Nozhdsgn
24 года
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
Создаю векторную графику в adobe illustrator
Владею adobe photoshop и adobe lightroom
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Визитка в пастельных тонах
15 просмотров
Лого для литературного клуба
10 просмотров
Лого для агентства недвижимости
15 просмотров
Минималистичная визитка для стилиста
20 просмотров
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