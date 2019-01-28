NukerStar

Данил NukerStar

 
23 годаРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Стараюсь подходить к созданию роликов с особым рвением и изобретательностью.

Что я могу? 

Реализую любые ваши пожелания в видео-монтаже необходимого ролика. 

Как я оцениваю свои навыки? 

На среднем уровне. Умею делать многое: 

- обрезаю видеоряд, накладываю звуковое сопровождение. 

- есть навыки работы с хромакеем. 

-  красиво оформляю титры, подсказки и текстовую часть видеоролика. 

- умею работать с заготовленными футажами. Накладывать разные объекты на видеофрагмент. 

- легко передаю необходимую вам атмосферу любому видеоряду.

- умею создавать оригинальное оформление.

Как можно со мной связаться?

Почта:  [email protected]

Либо жду вас в личных сообщениях! 