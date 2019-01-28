Стараюсь подходить к созданию роликов с особым рвением и изобретательностью.

Что я могу?

Реализую любые ваши пожелания в видео-монтаже необходимого ролика.

Как я оцениваю свои навыки?

На среднем уровне. Умею делать многое:

- обрезаю видеоряд, накладываю звуковое сопровождение.

- есть навыки работы с хромакеем.

- красиво оформляю титры, подсказки и текстовую часть видеоролика.

- умею работать с заготовленными футажами. Накладывать разные объекты на видеофрагмент.

- легко передаю необходимую вам атмосферу любому видеоряду.

- умею создавать оригинальное оформление.

Как можно со мной связаться?

Либо жду вас в личных сообщениях!