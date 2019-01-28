Стараюсь подходить к созданию роликов с особым рвением и изобретательностью.
Что я могу?
Реализую любые ваши пожелания в видео-монтаже необходимого ролика.
Как я оцениваю свои навыки?
На среднем уровне. Умею делать многое:
- обрезаю видеоряд, накладываю звуковое сопровождение.
- есть навыки работы с хромакеем.
- красиво оформляю титры, подсказки и текстовую часть видеоролика.
- умею работать с заготовленными футажами. Накладывать разные объекты на видеофрагмент.
- легко передаю необходимую вам атмосферу любому видеоряду.
- умею создавать оригинальное оформление.
Как можно со мной связаться?Почта: [email protected]
Либо жду вас в личных сообщениях!
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