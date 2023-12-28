Интернет-маркетолог

Работаю в сфере маркетинга с 2020 года. Открутил бюджета более 5 млн рублей.

Имею опыт в нишах: Интернет-магазина, стоматологии, трубопрокатного завода.

Настраиваю таргетированную рекламу в VK, MyTarget, FB, TT. Контекстную рекламу реклама в Яндекс Директ, Google AdWords. Веб аналитика сайтов и соц сетей.

Составляю маркетинговые стратегии.