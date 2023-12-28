Интернет-маркетолог
Работаю в сфере маркетинга с 2020 года. Открутил бюджета более 5 млн рублей.
Имею опыт в нишах: Интернет-магазина, стоматологии, трубопрокатного завода.
Настраиваю таргетированную рекламу в VK, MyTarget, FB, TT. Контекстную рекламу реклама в Яндекс Директ, Google AdWords. Веб аналитика сайтов и соц сетей.
Составляю маркетинговые стратегии.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лиды для стоматологии из VK ADS1 просмотр
Социальные сети (SMM и SMO)
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$5/час
от $10от 7 дней
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