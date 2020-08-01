Nurailym04

Нурайлым Шекербекова Nurailym04Nurailym04
23 годаКазахстан/Туркестан
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Задание Модуль 1
Наборщик текста на дому. ПК – опытный пользователь, знание программ Microsoft Office, Excel, E-mail, Microsoft OfficePower Point.
Владение языками: Казахский - родной, русский - свободный,английский- уровень intermediate (свободная речь), турецкий – свободный.
Личные качества: Стрессоустойчивость, нацеленность на результат ,ответственность,аккуратность, пунктуальность, внимательность, легко обучаемость, лидерские качество.