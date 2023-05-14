Только качественно и удобный - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Flexbox, CSS3, HTML5.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке

Работая с мной вы экономите:

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Деньги. Качественно разрабатываю верстку сайта на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

С мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Email: [email protected]

Телеграм: @young_devlop

Ответственность:

всегда довожу дело до конца

не беру предоплату

не нарушаю сроков

Отвечаю по утрам и вечером (учеба)

Texнологии:

-- HTML, (HTML5) CSS (CSS3), Flexbox

Связь:

Email: [email protected]

Телеграм: @young_devlop