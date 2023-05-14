Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке
Работая с мной вы экономите:
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Деньги. Качественно разрабатываю верстку сайта на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
С мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
Email: [email protected]
Телеграм: @young_devlop
Ответственность:
всегда довожу дело до конца
не беру предоплату
не нарушаю сроков
Отвечаю по утрам и вечером (учеба)
Texнологии:
-- HTML, (HTML5) CSS (CSS3), Flexbox
Связь:
Email: [email protected]
Телеграм: @young_devlop