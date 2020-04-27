Образование:
2007-2011гг. Казахская Головная Архитектурно-Строительная Академия
Факультет Общего Строительства, Расчет и проектирование зданий и сооружений
График работы:
удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график
Ключевые навыки:
AutoCAD-уверенный пользователь профи., Лира-Сапр, Revit 3D, быстрый набор текста, уверенный пользователь ПК.
Разработка разделов АР, АС, КЖ, КМ
Участвовал в разработке рабочих проектов:
«Реконструкция производственного комплекса по обращению с отходами производства и потребления в Ащинском с/о, Байганинского р-на, Актюбинской области.»
«Реконструкция ресторана "Рахат" по проспекту Абылхаирхана 54 в г. Актобе.»
«Культурно-развлекательный комплекс по пр. Санкибай батыра, 76 а в г.Актобе.»
«Жилой комплекс Юнис-Сити.» Участвовал для ведения авторского надзора.
«Банно-оздоровительный комплекс в г. Актобе, квартал Промзона, номер строения 652.»
Опыт работы:
2011-2014 гг. ТОО «Арт Лайн групп» Инженер проектировщик
2014-2018гг. ТОО «Инженерный центр» www.ecenter.kz Ведущий инженер-строитель
2018-2019гг. ТОО «Sembol Construction» www.sembolinsaat.com Инженер ПТО
2019 - по настоящее время АО "КазАзот" www.kazazot.kz Ведущий инженер-строитель