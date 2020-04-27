Чертежник в AutoCad, Проектировщик, Конструктор, Инженер-строитель

Образование:

2007-2011гг. Казахская Головная Архитектурно-Строительная Академия

Факультет Общего Строительства, Расчет и проектирование зданий и сооружений

График работы:

удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график

Ключевые навыки:

AutoCAD-уверенный пользователь профи., Лира-Сапр, Revit 3D, быстрый набор текста, уверенный пользователь ПК.

Разработка разделов АР, АС, КЖ, КМ

Участвовал в разработке рабочих проектов:

«Реконструкция производственного комплекса по обращению с отходами производства и потребления в Ащинском с/о, Байганинского р-на, Актюбинской области.»

«Реконструкция ресторана "Рахат" по проспекту Абылхаирхана 54 в г. Актобе.»

«Культурно-развлекательный комплекс по пр. Санкибай батыра, 76 а в г.Актобе.»

«Жилой комплекс Юнис-Сити.» Участвовал для ведения авторского надзора.

«Банно-оздоровительный комплекс в г. Актобе, квартал Промзона, номер строения 652.»

Опыт работы:

2011-2014 гг. ТОО «Арт Лайн групп» Инженер проектировщик

2014-2018гг. ТОО «Инженерный центр» www.ecenter.kz Ведущий инженер-строитель

2018-2019гг. ТОО «Sembol Construction» www.sembolinsaat.com Инженер ПТО

2019 - по настоящее время АО "КазАзот" www.kazazot.kz Ведущий инженер-строитель